Διέρρευσαν τα βίντεο από την εμφάνιση της Antigoni Buxton πριν από την εμφάνισή της στον Β’ ημιτελικό της Eurovision

Λίγο πριν διαγωνιστεί στον Β’ ημιτελικό της Eurovision η Antigoni Buxton, διέρρευσαν βίντεο με ολόκληρη την εμφάνισή της από την πρόβα που πραγματοποίησε.

Η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με το «Jalla» ανέβηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο TikTok, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα λευκό μίνι φόρεμα με ανοίγματα και ένα λευκό μαντήλι στα μαλλιά της, στο οποίο πολύ γρήγορα ρίχνει στη σκηνή.

Αρχικά, η Antigoni Buxton ερμηνεύει το τραγούδι της μόνη της πάνω σε ένα τραπέζι, ενώ στη συνέχεια την πλαισιώνουν τέσσερις χορεύτριες ντυμένες στα λευκά, κρατώντας η κάθε μία ένα μαντήλι. Το χορευτικό συνεχίζει με μερικές από τις γυναίκες να βρίσκονται πάνω στο τραπέζι και άλλες κάτω από αυτό. Έπειτα, στο τραπέζι προστίθεται μία καρέκλα, το μοναδικό prop στη σκηνική εμφάνιση της τραγουδίστριας.

Αφού η Buxton κάνει μερικές κινήσεις καθισμένη στην καρέκλα, λίγο αργότερα ξαπλώνει για να περάσει στη συνέχεια στο τελευταίο μέρος του act της, όπου χορεύει μαζί την ομάδα της μπροστά στη σκηνή, ενώ φωτιές συμπληρώνουν το σκηνικό.

Στον Β’ ημιτελικό, την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 22:00, συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.