MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει σήμερα το βράδυ το ένα ρεύμα του Περιφερειακού λόγω Flyover – Σε ποιο σημείο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κλειστό θα παραμείνει αύριο το βράδυ τμήμα του ρεύματος προς δυτική της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, λόγω εκτέλεσης εργασιών για το Flyover.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 22:00 σήμερα το βράδυ, μέχρι τις 05:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

Λόγω του αποκλεισμού θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας

“Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη (14/05/2026) κατά τις ώρες 22:15 έως 05:00 της επομένης, θα εφαρμοστούν σταδιακά Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας).

Συγκεκριμένα:

  • Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.
  • Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.
    Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών”.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο στα Νέα Μουδανιά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 7 ώρες πριν

Είναι πιο βρώμικο από τουαλέτα – Αυτό είναι το σημείο του αυτοκινήτου που δεν καθαρίζεις ποτέ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Αχαΐα: Συνελήφθη άνδρας που απείλησε συγγενή του με κυνηγετικό όπλο μετά από καυγά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Τώρα στη Θεσσαλονίκη: Πορεία της ΑΔΕΔΥ στο κέντρο της πόλης – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Παντελής Κωνσταντινίδης: Οφείλουμε να παλέψουμε για τη δεύτερη θέση – Μεγάλη θέληση κόντρα στην ΑΕΚ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κάηκε ολοσχερώς ΙΧ στο Δερβένι – Δείτε βίντεο