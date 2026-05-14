Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 16 τραυματίες σε επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Η ευρείας κλίμακας αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε εξέλιξη στην ουκρανική πρωτεύουσα και την περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δεκαέξι, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου.

«Ως τώρα, είναι γνωστό ότι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας της επίθεσης. Δυστυχώς, ένας άνθρωπος απεβίωσε», ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης του Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο.