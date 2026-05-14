Γιώργος Χριστοδούλου: Κινδύνεψα να μείνω χωρίς δουλειά γιατί ήμουν υπέρ το δέον εκλεκτικός και είπα πολλά όχι

THESTIVAL TEAM

Με αφορμή το νέο του θεατρικό εγχείρημα, ο Γιώργος Χριστοδούλου παραχώρησε συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Gala και την δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο ηθοποιός μίλησε αφενός για τον τρόπο που διαχειρίζεται τις καλλιτεχνικές του προτάσεις και αφετέρου για τη συνεργασία με την σύζυγο του, Μαρία Προϊστάκη.

Έχεις μείνει ποτέ χωρίς δουλειά;

Όχι, ήμουν τυχερός. Φέτος, όμως, κινδύνεψα να μείνω, γιατί ήμουν υπέρ το δέον εκλεκτικός και είπα πολλά “όχι”. Τώρα που μιλάμε, ακόμα δεν έχω κλείσει δουλειά για τον χειμώνα.

Έχει συνεργαστεί πολλές φορές με τη Μαρία Προϊστάκη, η οποία παίζει τώρα και στο “Τάμα”. Είναι εύκολο ή δύσκολο να συνεργάζεσαι με τη σύντροφο σου;

Είναι φοβερά απαιτητικό κι αν δεν είναι καθαροί οι όροι με τους οποίους γίνεται αυτό, μπορείς να γίνεις με τον άλλον μαλλιά κουβάρια. Εμείς, μετά την πρώτη μας συνεργασία, αποφασίσαμε πρώτα απ’ όλα ότι δεν θα μιλάμε στο σπίτι για τη δουλειά και το έχουμε τηρήσει.

Θαυμάζει ο ένας τον άλλον;

Η Μαρία είναι η μούσα μου. Εκτός του ότι είμαστε ομάδα και νιώθω πως ο ένας κάπως συμπληρώνει τον άλλον, ειλικρινά αντλώ υλικό από εκείνη. Η αφορμή μου για να γράψω ένα έργο είναι ότι φαντάζομαι εκείνη σε έναν ρόλο. Είναι κομμάτι της έμπνευσης μου.

