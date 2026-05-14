Θεσσαλονίκη: Επιβάτες του μετρό εγκλωβίστηκαν για λίγο στα ασανσέρ λόγω πτώσης στην τάση του ρεύματος

Μικρή αναστάτωση προκάλεσε χθες, Τετάρτη, σε σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης η πτώση στην τάση του ρεύματος στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, εξαιτίας της ολιγόλεπτης διακοπής σε δύο σταθμούς, σε Βούλγαρη και Ανάληψη, εγκλωβίστηκαν επιβάτες που ήταν εκείνη τη στιγμή στα ασανσέρ.

Ωστόσο και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επιβάτες απεγκλωβίστηκαν άμεσα από την Πυροσβεστική.

Τέλος, διακοπή ρεύματος σημειώθηκε και στον σταθμό της Μαρτίου, ωστόσο εκεί το ασανσέρ λειτούργησε άμεσα με το που επανήλθε στην κανονική του τάση το δίκτυο.

