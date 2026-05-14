Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν τέσσερις ληστείες και μία κλοπή – Λεία 117.000 ευρώ για τους δράστες

Ληστείες και υπόθεση κλοπής που σημειώθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και είχαν ως λεία το συνολικό χρηματικό ποσό των 17.950 ευρώ και κοσμήματα και λίρες αξίας πάνω από (100.000) ευρώ, εξιχνίασε η Ελληνική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, έπειτα από μεθοδική και επισταμένη έρευνα εξιχνίασαν 4 περιπτώσεις ληστειών και 1 περίπτωση διακεκριμένης κλοπής, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Μαΐου του 2025 έως τέλη Φεβρουαρίου του 2026 στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 6 εμπλεκόμενων ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία των δραστών περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των 17.950 ευρώ και κοσμήματα και λίρες αξίας πάνω από 100.000 ευρώ.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.