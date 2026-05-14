Survivor: “Δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά”, λέει ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου για το σοκαριστικό ατύχημα

Στον Άγιο Δομίνικο παραμένει ο Σταύρος Φλώρος, ο οποίος υπέστη πολύ σοβαρό τραυματισμό στο Survivor, τη στιγμή που έκανε ψαροντούφεκο, ενώ αναμένεται η μεταφορά του στις ΗΠΑ για αποκατάσταση.

Ο πατέρας του 22χρονου, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και τον Αργύρη Ηλιάδη.

«Τα πράγματα είναι καλύτερα, μιλήσαμε την Τρίτη μαζί του. Φαίνεται να έχει αποφύγει τον κίνδυνο. Δοξάζει τον Θεό που είναι ζωντανός, είναι αισιόδοξος. Μας είπε να μην αγχωνόμαστε και ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.

Πρόκειται να κάνει αποκατάσταση του άλλου ποδιού στην Αμερική, στο Μαϊάμι. Εκεί δρομολογείται να επιληφθεί ένα καλό νοσοκομείο για να κάνει την αποκατάσταση. Οι γιατροί έδωσαν την έγκριση και περιμένουν πότε θα πάει.

Οι συγγενείς έφτασαν την Τετάρτη στον Άγιο Δομίνικο. Ο Acun Ilicali επισκέφτηκε το απόγευμα της Τρίτης τον Σταύρο, μετά εμείς τον πήραμε τηλέφωνο και μας είπε τα περαστικά, τις ευχές του και ότι θα του καλύψουν τα έξοδα. Ό,τι χρειαστεί για την ανάρρωση, την αποθεραπεία και την αποκατάσταση για όσο χρειαστεί.

Εμείς δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά. Μας νοιάζει το καλύτερο δυνατό για το παιδί μας μέσα σε αυτή τη δυσκολία. Το καλό είναι που ζει. Τα υπόλοιπα όσο μπορούν να βελτιωθούν, ευχής έργον», είπε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου.