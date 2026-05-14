Ο Απόλλων Καλαμαριάς επέστρεψε στη SL2 – Το μήνυμα της Χρύσας Αράπογλου για την άνοδο

Ο Απόλλων Καλαμαριάς εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδό του στη στη Super League 2, μια αγωνιστική πριν το τέλος των πλέι οφ.

Ο πρόεδρος του Απόλλωνα, Φώτης Μπαλτίδης, ευχαρίστησε τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, το προπονητικό τιμ, το προσωπικό της ομάδας και όσους ήταν κοντά του για την επιτυχία της ανόδου.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Θέλω να ευχαριστήσω, τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας, το προπονητικό τιμ, το προσωπικό της ομάδας, τους συνεργάτες μου όλους, τους φιλάθλους της ομάδας μας, το club Rossoneri, το διοικητικό προσωπικό, τους φίλους μου που ήταν δίπλα μου αυτά τα τρία χρόνια, την οικογένεια μου, τον πατέρα μου που με συμβούλευε και που με έκανε Απόλλωνα Καλαμαριάς. Όλους αυτούς που με ανέχτηκαν τόσα χρόνια, ήρθε η ώρα της ξεκούρασης. Ανεβήκαμε»

Επιπλέον η Δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, εξέφρασε και η ίδια τα δημόσια συγχαρητήριά της προς τον Απόλλωνα Καλαμαριάς για την άνοδό του στις επαγγελματικές κατηγορίες, αναγνωρίζοντας την σημαντική επιτυχία του συλλόγου, σε μία χρονιά ορόσημο που έκλεισε 100 χρόνια ζωής.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

“H Καλαμαριά γιορτάζει!

Θερμά συγχαρητήρια προς τη διοίκηση, τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους του Απόλλωνα Καλαμαριάς για την άνοδο της ομάδας στη Super League 2.

Η ιστορική αυτή επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων πορείας του συλλόγου. Ένας αιώνας γεμάτος αγώνες, μνήμες, προσφορά στον αθλητισμό και ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία της Καλαμαριάς και τον προσφυγικό ελληνισμό.

Εύχομαι ολόψυχα η νέα αυτή σελίδα να συνοδευτεί από ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες, υγεία και δύναμη σε όλους όσοι υπηρετούν τον σύλλογο.

Θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στη νέα πρόκληση της Super League 2!”.