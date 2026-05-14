Θεσσαλονίκη: Ένας ελαφρά τραυματίας ύστερα από σύγκρουση ΙΧ αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα

Τροχαίο ατύχημα με έναν ελαφρά τραυματία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε -κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- με μία μηχανή επί της Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νεάπολη.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ άμεσα έσπευσε στο σημείο μηχανή ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες.