MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Απολογούνται σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι για το έγκλημα στα Κύμινα

|
THESTIVAL TEAM

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για την δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κυμίνων στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο άνδρες φέρονται να έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σορό του δολοφονημένου στον ποταμό Λουδία.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν την περασμένη Δευτέρα στον εισαγγελέα ο οποίος άσκησε διώξεις σε βάρος τους. Στον βασικό κατηγορούμενο αποδίδονται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, της χρήσης πλαστού εγγράφου, καθώς και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση.

Στον δεύτερο συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση, ενώ περιλαμβάνονται επίσης αδικήματα που αφορούν την υπόθεση των ναρκωτικών και τη συμμετοχή του στη μεταφορά και απόκρυψη της σορού.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή από τον οποίο και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων, Παρη Σπυρατο, ο εντολέας του υποστηρίζει ότι βρέθηκε στο σημείο εξαιτίας κοινού ενδιαφέροντος στη χρήση ναρκωτικών ουσιών. «Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν να δοθεί αίμα για ανάλυση για να δούμε την χρήση ναρκωτικών ουσιών. Διακινείται ότι, μεταξύ άλλων, ο λόγος διαφωνίας αφορούσε την αφαίρεση περιστεριών», υποστήριξε ο συνήγορος του φερόμενου ως συνεργού.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Απόστολος Γκλέτσος: Δεν κρύβω την ηλικία μου, φαίνονται οι ρυτίδες – Δεν μαρτυράει η γίδα, μαρτυράει το κέρατο

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

Σταύρος Φλώρος: “Από οικονομικής πλευράς τα έχει αναλάβει όλα ο Ατζούν Ιλιτζαλί” λέει η μητέρα του

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 10 ώρες πριν

Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει με μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Κρήτη: Νεκρό βρέφος 7 μηνών από βρογχίτιδα – Μεταφέρθηκε εκτάκτως στο Βενιζέλειο αλλά δεν τα κατάφερε

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει αύριο το βράδυ το ένα ρεύμα του Περιφερειακού λόγω Flyover – Σε ποιο σημείο

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Σοκ στη Γερμανία: Παιδίατρος κατηγορείται για 130 περιπτώσεις βιασμών και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών