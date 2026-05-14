Θεσσαλονίκη: Απολογούνται σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι για το έγκλημα στα Κύμινα

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για την δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κυμίνων στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο άνδρες φέρονται να έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σορό του δολοφονημένου στον ποταμό Λουδία.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν την περασμένη Δευτέρα στον εισαγγελέα ο οποίος άσκησε διώξεις σε βάρος τους. Στον βασικό κατηγορούμενο αποδίδονται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, της χρήσης πλαστού εγγράφου, καθώς και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση.

Στον δεύτερο συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση, ενώ περιλαμβάνονται επίσης αδικήματα που αφορούν την υπόθεση των ναρκωτικών και τη συμμετοχή του στη μεταφορά και απόκρυψη της σορού.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή από τον οποίο και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων, Παρη Σπυρατο, ο εντολέας του υποστηρίζει ότι βρέθηκε στο σημείο εξαιτίας κοινού ενδιαφέροντος στη χρήση ναρκωτικών ουσιών. «Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν να δοθεί αίμα για ανάλυση για να δούμε την χρήση ναρκωτικών ουσιών. Διακινείται ότι, μεταξύ άλλων, ο λόγος διαφωνίας αφορούσε την αφαίρεση περιστεριών», υποστήριξε ο συνήγορος του φερόμενου ως συνεργού.