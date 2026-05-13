ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αχαΐα: Συνελήφθη άνδρας που απείλησε συγγενή του με κυνηγετικό όπλο μετά από καυγά

Φωτογραφία: Freepik
Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να απείλησε με κυνηγετικό όπλο συγγενή του μετά από καυγά, προχώρησε η Αστυνομία σε χωριό της Αροανίας, στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kalavrytanews, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, που πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του άνδρα. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το κυνηγετικό όπλο μαζί με φυσίγγια. Το όπλο διαπιστώθηκε πως δεν ήταν δηλωμένο στο όνομα του συλληφθέντα. 

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και παραβάσεις της νομοθεσίας για όπλα.

Αχαΐα

