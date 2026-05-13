Χαλκίδα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 16χρονο μέσα στο λιμάνι – Συνελήφθη 42χρονος οδηγός

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ανήλικου σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στη Χαλκίδα, στην περιοχή της χερσαίας ζώνης λιμένα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής, το περιστατικό έγινε στην οδό Μακαρίου, όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα που οδηγούσε 42χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε έναν 16χρονο πεζό.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για περαιτέρω νοσηλεία.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας, ενώ ο 42χρονος οδηγός συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα περί σωματικής βλάβης από αμέλεια.