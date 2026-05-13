MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκίδα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 16χρονο μέσα στο λιμάνι – Συνελήφθη 42χρονος οδηγός

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ανήλικου σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στη Χαλκίδα, στην περιοχή της χερσαίας ζώνης λιμένα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής, το περιστατικό έγινε στην οδό Μακαρίου, όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα που οδηγούσε 42χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε έναν 16χρονο πεζό.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για περαιτέρω νοσηλεία.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας, ενώ ο 42χρονος οδηγός συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα περί σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Χαλκίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Συναγερμός με νοροϊό στη Γαλλία: Σε καραντίνα κρουαζιερόπλοιο με 1.700 άτομα στο λιμάνι του Μπορντό

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Τουρκία: Παραμένει στη φυλακή ο Ιμάμογλου με την κατηγορία της “πολιτικής κατασκοπείας” – Κινδυνεύει με κάθειρξη 15 – 20 ετών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Τραγικός θάνατος για 34χρονο εργαζόμενο σε ξενοδοχείο στα Χανιά: Κατέρρευσε εν ώρα εργασίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε περισσότερη ενοποίηση στην Ευρώπη, συγχωνεύσεις τραπεζών, μεγαλύτερες επιχειρήσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Ηλιούπολη: “Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες που όλοι λάτρευαν” – Συγκλονίζει ο καθηγητής των 17χρονων που έπεσαν από πολυκατοικία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

“Έκανε έναν αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια” κατέθεσε γιατρός του ΕΚΑΒ στη δίκη για τον 3χρονο Άγγελο