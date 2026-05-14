Θεσσαλονίκη: Ο “Βιτρούβιος” έρχεται για δύο παραστάσεις σήμερα και αύριο στη Μονή Λαζαριστών

Το 13ο έργο του Στέφανου Κακαβούλη, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία τον Μάϊο του 2025 στο θέατρο της Σχολής Καλών Τεχνών και Οκτώβριο – Νοέμβριο 2025 στον ολοκαίνουργιο χώρο BRECHT- έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Ο ίδιος κρατά και τον ομώνυμο ρόλο. Το θέμα του εμπνέεται από το διάσημο έργο του LeonardoDaVinci, ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου.

Στην παράσταση, που σκηνοθετεί ο Χρήστος Δήμας, ο Στέφανος Κακαβούλης ζωντανεύει επί σκηνής μια μυθοπλαστική ιστορία με πολλά πραγματικά και ιστορικά στοιχεία. Οι συμβολισμοί, οι αλληγορίες, τα αποκρυπτογραφημένα μηνύματα, οι κώδικες, η μεταφυσική διάσταση που κρύβονται πίσω από το συγκεκριμένο σχέδιο πλαισιώνουν τον Άντρα που πόζαρε στον ζωγράφο, δίνοντάς του σάρκα και οστά.

Η παράσταση φωτίζει τη ψυχοσύνθεση, τις αγωνίες και τη ζωή του στη διάρκεια των συναντήσεών του με τον DaVinci στο ατελιέ του μεγάλου δημιουργού. Με τη μορφή μονολόγου ο Άντρας – Βιτρούβιος απευθύνεται άμεσα στο κοινό σαν να είναι αυτό ο ζωγράφος.

Ταυτότητα Παράστασης

«ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ»

Συντελεστές:

Ερμηνεία: Στέφανος Κακαβούλης

Σκηνοθεσία: Χρήστος Δήμας

Φωτισμοί: Φώτης Μήτσης

Πρωτότυπη μουσική: Αντώνης Παπακωνσταντίνου

Σκηνικά-κοστούμια: Μιχάλης Σδούγκος

Β. Σκηνοθέτη: Τόνια Πούρκου

Προβολές video: Ιάσων Λαγουτάρης

Φωτογραφίες: Διονύσης Κούτσης – ChronisPerrakis

Alexander Grazhdan

Επικοινωνία:Νταίζη Λεμπέση

Παραγωγή: Διάθεση Τέχνης

Πληροφορίες

Μονή Λαζαριστών – Μικρό Θέατρο (Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη)

Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά

Παραστάσεις

Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Μαΐου, στις 21.00

Εισιτήρια: 15 ευρώ κανονικό

10 ευρώ φοιτητικό

Link προπώλησης: https://www.ticketservices.gr/event/vitrouvios-thessaloniki/