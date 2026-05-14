Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει τα ξημερώματα
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Συναγερμό σήμανε σήμερα τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική για φωτιά σε αυτοκίνητο σε περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.
Η φωτιά ξέσπασε στον χώρο του κινητήρα και ενώ το αυτοκίνητο κινείτο στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, στην Τούμπα. Το συμβάν έγινε γύρω στις 01:30.
Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ενώ το ΙΧ υπέστη υλικές ζημιές.
