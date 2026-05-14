Χριστίνα Παππά: Ένιωθα να καταρρέω, έχω περάσει πολλές δύσκολες στιγμές στη ζωή μου

Η Χριστίνα Παππά παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αυτή την εβδομάδα, στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο.

Μεταξύ άλλων, δε, η εντυπωσιακή ηθοποιός αναφέρθηκε στις στιγμές που “λύγισε” συναισθηματικά αλλά και στη διαχρονική της βαθιά σύνδεση με την πίστη.

Υπήρξε ποτέ στιγμή που έχασες αυτή την ενέργεια και την αισιοδοξία σου; Κάτι που σε έκανε να απογοητευτείς ή να “λυγίσεις”;

Απογοήτευση, με την έννοια ότι τα παρατάω, δεν έχω νιώσει ποτέ. Στενοχώρια όμως… ναι, και μάλιστα σε βαθμό που ένιωθα να καταρρέω. Έχω περάσει πολλές δύσκολες στιγμές στη ζωή μου, με θέματα υγείας, κακοήθειες και γενικά καταστάσεις που με δοκίμασαν πολύ. Όμως, είμαι αγωνίστρια.

Έχω μάθει να παλεύω και να μην το βάζω κάτω. Έχω πίστη, ξέρω ποια είμαι και δεν αφήνω τον εαυτό μου να “πέσει”. Πιστεύω ότι στο τέλος η αλήθεια πάντα βγαίνει στην επιφάνεια, αργά ή γρήγορα, ό,τι κι αν έχει προηγηθεί. Η πίστη μου, ειδικά σε δύσκολες περιόδους, ήταν αυτό που με κράτησε όρθια. Και η οικογένεια μου, φυσικά. Όλα αυτά μου έδωσαν δύναμη να συνεχίσω και να βγω πιο δυνατή. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, ό,τι κι αν περάσεις σημασία έχει να μην χάσεις τον εαυτό σου.

Είχες κάνει και ένα τάμα για την εγγονή σου. Θέλεις να μας πεις κάτι γι’ αυτό;

Δεν θέλω να τα ξαναθυμάμαι. Είναι κάτι που το ξεπεράσαμε και έχει τελειώσει. Το σημαντικό είναι ότι τώρα όλα είναι καλά και αυτό έχει σημασία. Θα πω, όμως, κάτι γενικό για όλους τους ανθρώπους: η πίστη δεν πρέπει να χάνεται ποτέ.

Όταν νιώθεις ότι σε έχει βοηθήσει ο Θεός, η Παναγία, ο Χριστός, δεν πρέπει να σταματάς να προσεύχεσαι και να λες “ευχαριστώ”. Εγώ προσωπικά δεν το έχω σταματήσει ποτέ, ούτε μια στιγμή. Το έχουμε ανάγκη αυτό. Να θυμόμαστε όχι μόνο όταν ζητάμε βοήθεια, αλλά και όταν είμαστε καλά. Να υπάρχει μια σύνδεση, μια σκέψη, μια ευγνωμοσύνη. Αυτό είναι που μας κρατάει δυνατούς.