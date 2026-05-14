Λίβανος: Τουλάχιστον 22 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων

Το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό ανακοίνωσε πως άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 22 τον αριθμό των νεκρών εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στη χώρα το προηγούμενο 24ωρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας, στην πόλη Άραμπ Σαλίμ σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, «μεταξύ των οποίων τρία παιδιά και δύο γυναίκες», ένα παιδί βρήκε τον θάνατο στο Χαρούφ, ενώ τρεις άνθρωποι (ανάμεσά τους δύο παιδιά) σκοτώθηκαν στη Ρουμέν.

