Νίκος Δένδιας από Ξάνθη: Αναπόσπαστο κομμάτι η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα

Στο ορεινό μειονοτικό χωριό Ωραίον στην Ξάνθη βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συμπερίληψης για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Ο Νίκος Δένδιας παρέστη στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους 65 Ελληνες μουσουλμάνους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, υπογραμμίζοντας ότι η μουσουλμανική μειονότητα αποτελεί «αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ίδιας της ταυτότητας της Ελλάδας». Η εκδήλωση διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης, στην κεντρική πλατεία του ορεινού οικισμού. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η ελληνική πολιτεία τιμά όσους «έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την ελληνική πολιτεία» και οι οποίοι, όπως είπε, αποτελούν «αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής εθνικής μας μνήμης και παράδοσης».

Αναφερόμενος στη Θράκη, ο Νίκος Δένδιας τη χαρακτήρισε σταυροδρόμι πολιτισμών και παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης. «Η εθνική συνοχή δεν δημιουργείται με αποκλεισμούς. Δημιουργείται και οικοδομείται με συμπερίληψη, ισονομία, αναγνώριση και εμπιστοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η Ελληνική Δημοκρατία έχει «τη δυνατότητα, την ευθύνη και την υποχρέωση» να αναγνωρίζει τις θυσίες των πολιτών της, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, γλώσσας ή παράδοσης.

«Στις Ενοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας, η θυσία έχει ένα αδιαίρετο ενιαίο νόημα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «όποιος υπηρέτησε αυτή την πατρίδα, όποιος σκοτώθηκε γι’ αυτή την πατρίδα, ανήκει ανεπιφύλακτα στην αγκαλιά της και στην παράδοσή της».

