Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης, σήμερα Πέμπτη, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα.

Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 2 έως 4 μποφόρ.

Τέλος, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.