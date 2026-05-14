Eurovision 2026: Σήμερα ο Β’ Ημιτελικός με τη συμμετοχή της Αντιγόνης για την Κύπρο – Αναλυτικά οι υποψήφιες χώρες
Μετά την πρόκριση του Ακύλα με το “Ferto” στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, τη σκυτάλη παίρνει σήμερα Πέμπτη ο Β’ Ημιτελικός, που θα μεταδοθεί ζωντανά στις 22:00.
Στη σκηνή του Wiener Stadthalle της Βιέννης, 18 χώρες θα διεκδικήσουν μία θέση στον Μεγάλο Τελικό: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.
Η Κύπρος εκπροσωπείται από την Αντιγόνη και το «Jalla» και θα την απολαύσουμε σήμερα στον Β’ Ημιτελικό.
Τα στοιχήματα είναι ενθαρρυντικά καθώς οι εταιρείες δίνουν τη Κύπρο σταθερά στη 12η-13η θέση, ενώ τα προγνωστικά για τον ημιτελικό θεωρούν σχεδόν δεδομένη την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου.
Από τις πρώτες δύο πρόβες που πραγματοποίησε η αποστολή της Κύπρου στη Βιέννη, η σκηνική παρουσία του τραγουδιού χαρακτηρίζεται εντυπωσιακή και εκρηκτική.
Για τους Έλληνες τηλεθεατές, η ΕΡΤ1 εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη. Από τη Βιέννη, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης θα μεταφέρουν ζωντανά το κλίμα και τις εξελίξεις του ημιτελικού, ενώ από το Media Centre, η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος θα παρουσιάζουν ξεχωριστές στιγμές και παρασκηνιακές λεπτομέρειες, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ελληνική συμμετοχή.
