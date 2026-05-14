Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Λίγες μέρες πριν το πρώτο Μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ από αυτό

Τα πυρά του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, έστρεψε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρύσιος κήνσωρ της ηθικής αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει», σημειώνει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο λίγες ημέρες πριν το πρώτο Μνημόνιο το Κτηματολόγιο νοίκιασε ακίνητό ιδιοκτησίας αρχικά του πατέρα και στη συνέχεια του ίδιου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε το Δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατ. ευρώ.

«Και κρατά και τα χρήματα του αυτά σε Τράπεζες του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες… Είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι!» γράφει ο υπουργός Υγείας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο @androulakisnick μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρύσιος κήνσωρ της ηθικής αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Λίγες μέρες πριν το Καστελλόριζο και το πρώτο Μνημόνιο το τότε Κτηματολόγιο υπό την Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ενώ ο ίδιος ήταν ήδη υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος, νοίκιασε με ένα υπέρογκο ενοίκιο το ακίνητο του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο ως σήμερα 1.200.000€…και κρατά και τα χρήματα του αυτά σε Τράπεζες του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες….είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι! Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη κύριε Πρόεδρε

Το δημοσίευμα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του mononews, η υπόθεση ξεκινά το 2009 όταν αποφασίζεται κατόπιν διαγωνισμού η μίσθωση κτιρίου 773 τ.μ. για να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Κτηματολογίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε κτήριο στη θέση «Τρυπητή» της συνοικίας Κατσαμπά και επί της οδού Μετεώρων που αποτελείται από υπόγειο 257 τ.μ., ισόγειο 257 τ.μ., πρώτο όροφο 257 τ.μ. που ανήκει στον πατέρα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Μαρίνο Ανδρουλάκη και γνωστό στέλεχος του κόμματος, καθώς και στη μητέρα του.

Το μίσθωμα που συμφωνείται είναι 10.000 ευρώ μηνιαίως δηλαδή στα 12,9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο με τη σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων πλευρών να υπογράφεται στις 20 Απριλίου 2010 – 16 ημέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο και ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – από τους Μαρίνο Ανδρουλάκη, Καλλιόπη Ανδρουλάκη και τον εκπρόσωπο της εταιρείας Κτηματολόγιο Α.Ε. κύριο Λ.Α.

Κατά το δημοσίευμα είχε κατατεθεί προσφορά στον εν λόγω μειοδοτικό διαγωνισμό και για υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους, συνολικού εμβαδού 1.400 τ.μ. με μηνιαίο μίσθωμα 7.500 ευρώ.

Όπως αναφέρεται το 2011 το ακίνητο πέρασε στον Νίκο Ανδρουλάκη μέσω γονικής παροχής και το 2013 ολοκληρώθηκε η πλήρης μεταβίβαση με παραίτηση του πατέρα του από την επικαρπία. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έγινε ο άμεσος ωφελούμενος της σύμβασης. Και από το 2022 εμφανίζεται πλέον προσωπικά ως αντισυμβαλλόμενος με το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ είναι ήδη αρχηγός κόμματος.

Στο δημοσίευμα σημειώνεται, επίσης, ότι το Δημόσιο προχώρησε και σε εργασίες ανακαίνισης του ακινήτου καθώς όπως αναφέρεται στη σύμβαση «η οικοδομή βρίσκεται σε καλή κατάσταση και διαθέτει ανελκυστήρα… Οι εκμισθωτές παρέχουν από σήμερα την άδεια στην μισθώτρια να προβεί σε κάθε επιπλέον μη συμφωνημένη προσθήκη ή βελτίωση, η οποία θα βαρύνει αποκλειστικά τη μισθώτρια».