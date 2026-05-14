MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ

Φοιτητικές εκλογές με δύο νικητές: Τα διαφορετικά αποτελέσματα ΔΑΠ και ΠΚΣ σε ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ και επικράτεια

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για μια ακόμα οι κάλπες που στήθηκαν στα πανεπιστήμια όλης της χώρας για τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών, ανέδειξαν… δύο νικητές, σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι φοιτητικές παρατάξεις ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας.

Σε ό,τι αφορά στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, η ΔΑΠ ανακοίνωσε πως είναι η μεγάλη νικήτρια των εκλογών με ποσοστό 42,31%. Δεύτερη έρχεται η Πανσπουδαστική με 20,63% και τρίτη η ΠΑΣΠ με 15,26%.

Όπως προκύπτει από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της Πανσπουδαστικής, η ίδια είναι η μεγάλη νικήτρια των φοιτητικών εκλογών με ποσοστό 33,53%. Η ΔΑΠ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 24,78% ενώ τρίτη είναι η ΠΑΣΠ με 10,06%

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΠΚΣ

Δυο νικητές και στο Αριστοτέλειο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουν ανακοινώσει ΔΑΠ και ΠΚΣ, και οι δύο παρατάξεις βγήκαν νικήτριες από τις κάλπες στις σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΔΑΠ:

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΠΚΣ:

Ίδια αποτελέσματα στο ΠΑΜΑΚ

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τις φοιτητικές εκλογές κέρδισε η ΔΑΠ. Μάλιστα τόσο η ΔΑΠ όσο και η ΠΚΣ έχουν ανακοινώσει τα ίδια αποτελέσματα!

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΔΑΠ:

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΠΚΣ:

Φοιτητικές εκλογές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Χαλκιδική: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από τα Νέα Μουδανιά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Δ. Ωραιοκάστρου: Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την κατάθλιψη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη: Δικαίωση μετά την καταδίκη του Στέφανου Χίου για δυσφήμιση και προσβολή μνήμης νεκρού

ΚΑΙΡΟΣ 14 ώρες πριν

Μαρουσάκης: Αλλάζει ο καιρός με μπόρες και καταιγίδες – Πόσο θα διαρκέσει ο άστατος καιρός

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Κατέληξε ο οδηγός του δικύκλου που συγκρούστηκε με όχημα στην δυτική Θεσσαλονίκη

ΠΑΙΔΕΙΑ 22 ώρες πριν

Παπαϊωάννου: “Τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν ελεγχόμενη είσοδο με ειδικούς card readers” – Τι είπε για τα επεισόδια στο ΑΠΘ