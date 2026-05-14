Φοιτητικές εκλογές με δύο νικητές: Τα διαφορετικά αποτελέσματα ΔΑΠ και ΠΚΣ σε ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ και επικράτεια

Για μια ακόμα οι κάλπες που στήθηκαν στα πανεπιστήμια όλης της χώρας για τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών, ανέδειξαν… δύο νικητές, σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι φοιτητικές παρατάξεις ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας.

Σε ό,τι αφορά στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, η ΔΑΠ ανακοίνωσε πως είναι η μεγάλη νικήτρια των εκλογών με ποσοστό 42,31%. Δεύτερη έρχεται η Πανσπουδαστική με 20,63% και τρίτη η ΠΑΣΠ με 15,26%.

Όπως προκύπτει από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της Πανσπουδαστικής, η ίδια είναι η μεγάλη νικήτρια των φοιτητικών εκλογών με ποσοστό 33,53%. Η ΔΑΠ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 24,78% ενώ τρίτη είναι η ΠΑΣΠ με 10,06%

Δυο νικητές και στο Αριστοτέλειο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουν ανακοινώσει ΔΑΠ και ΠΚΣ, και οι δύο παρατάξεις βγήκαν νικήτριες από τις κάλπες στις σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΔΑΠ:

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΠΚΣ:

Ίδια αποτελέσματα στο ΠΑΜΑΚ

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τις φοιτητικές εκλογές κέρδισε η ΔΑΠ. Μάλιστα τόσο η ΔΑΠ όσο και η ΠΚΣ έχουν ανακοινώσει τα ίδια αποτελέσματα!

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΔΑΠ:

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΠΚΣ: