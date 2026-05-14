Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος Γεωργιανός χτύπησε διασώστη του ΕΚΑΒ που πήγε να τον βοηθήσει

Χειροπέδες σε έναν 69χρονο Γεωργιανό για επίθεση εις βάρος διασώστη του ΕΚΑΒ, πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ χθες, Πέμπτη, σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, ο 69χρονος βραδινές ώρες χθες στην περιοχή της Νεάπολης, κατά την παροχή πρώτων βοηθειών από σταθμό του ΕΚΑΒ και ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης απείλησε ένα από τα μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου και χειροδίκησε σε βάρος του δεύτερου.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.