Πολύωρη διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Πολύωρη διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη για σήμερα σε περιοχή του Πανοράματος, στη Θεσσαλονίκη.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 μέχρι τις 15:00 οι καταναλωτές που βρίσκονται εκατέρωθεν των οδών: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΟΥΑ, ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΑΛΕΤΣΚΟΥ, ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΑΘ. ΟΡΓΑΝΤΖΗ, ΡΑΜΝΑΛΗ, Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, η διακοπή της ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί λόγω απαραιτήτων τεχνικών εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν.

“Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα, γι’ αυτό τα δίκτυα Ηλεκτρισμού, θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Επίσης θα πρέπει να αποφύγουν κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά την διάρκεια των εργασιών. Τέλος όσοι καταναλωτές έχουν τριφασικούς ηλεκτρικούς κινητήρες θα πρέπει να τους ελέγξουν, μετά την αποκατάσταση εάν περιστρέφονται όπως πριν”. σημειώνει ακόμα ο Δήμος.

