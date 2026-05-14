Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με μηχανή στον Άγιο Νικόλαο – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία, σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με fonien.gr, λίγο μετά τις 06:30, μία μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επαγγελματικό όχημα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο του﻿ Αγίου Νικολάου.

Παράλληλα μία γυναίκα που επέβαινε και αυτή στη μηχανή δεν τραυματίστηκε, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Τροχαίας Αγίου Νικολάου, τα οποία ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.