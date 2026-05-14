MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με μηχανή στον Άγιο Νικόλαο – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία, σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με fonien.gr, λίγο μετά τις 06:30, μία μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επαγγελματικό όχημα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο του﻿ Αγίου Νικολάου.

Παράλληλα μία γυναίκα που επέβαινε και αυτή στη μηχανή δεν τραυματίστηκε, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Τροχαίας Αγίου Νικολάου, τα οποία ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Κρήτη Τροχαίο ατύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θρίλερ στην Πιερία: Στο σκοτάδι ακόμα οι έρευνες για το δολοφόνο του 73χρονου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει σήμερα το βράδυ το ένα ρεύμα του Περιφερειακού λόγω Flyover – Σε ποιο σημείο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14 ώρες πριν

Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια στη δισκογραφία με μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Ηράκλειο: Παραμένει σε σοβαρή κατάσταση η 28χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Απολογείται σήμερα ο σύζυγός της

MEDIA NEWS 40 λεπτά πριν

Eurovision: Το βίντεο του Ακύλα από τον ημιτελικό είναι το πρώτο που ξεπέρασε το 1 εκατ. προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Μαρινάκης: Να αποσυρθεί άμεσα το βίντεο με τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη