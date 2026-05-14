Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο Βουλγάρες που προσπάθησαν να κλέψουν αντικείμενα από τσάντες επιβατών εντός αστικού λεωφορείου
Χειροπέδες σε δύο γυναίκες από τη Βουλγαρία πέρασαν χθες το βράδυ, στην περιοχή του Φαλήρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Α.Τ. Τούμπας-Τριανδρίας.
Ειδικότερα και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, οι δύο γυναίκες ηλικίας 32 και 36 ετών, αποπειράθηκαν εντός αστικού λεωφορείου να αφαιρέσουν αντικείμενα από τσάντες δύο επιβατών.
Οι συλληφθείσες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.
