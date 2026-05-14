Ζαχαράκη για τις 17χρονες μαθήτριες στην Ηλιούπολη: Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του

Με αφορμή την τραγική απώλεια της μαθήτριας στην Ηλιούπολη και ενώ η φίλη της εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη προχώρησε σε δημόσια παρέμβαση, καλώντας σε αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα.

Σε ανάρτησή της, τονίζει πως συνειδητά επέλεξε να σιωπήσει τις πρώτες ώρες, εκφράζοντας ταυτόχρονα την οργή και την απογοήτευσή της για τον τρόπο, με τον οποίο μια τραγωδία με θύματα παιδιά μετατράπηκε σε δημόσιο θέαμα, χωρίς την απαιτούμενη ευαισθησία.

Η υπουργός υπογραμμίζει, ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί ο απόλυτος σεβασμός προς τα ίδια τα παιδιά, τις οικογένειές τους και τους ανθρώπους, που βιώνουν τον πόνο της απώλειας, επισημαίνοντας πως δεν είναι η στιγμή για βιαστικά συμπεράσματα. Παράλληλα, η κ.Ζαχαράκη αναδεικνύει την ανάγκη μεγαλύτερης εγρήγορσης απέναντι στις «σιωπηλές μάχες» που δίνουν καθημερινά πολλοί νέοι, ζητώντας από γονείς, εκπαιδευτικούς και κοινωνία να είναι πιο παρόντες, να ακούν ουσιαστικά και να χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τα παιδιά.

Όπως σημειώνει η ίδια, το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να βλέπει τους μαθητές πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, συναισθήματα και αγωνίες, ενισχύοντας το σχολικό περιβάλλον με δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πρωτοβουλίες πρόληψης. Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση προς την Πολιτεία, τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία συνολικά να επιδείξουν σεβασμό και προσοχή, τονίζοντας ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του.