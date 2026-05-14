Νεκρή ηλικιωμένη που παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στα Άνω Πατήσια, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, όταν φορτηγό παρέσυρε πεζή κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Σύμφωνα με το protothema.gr, η ηλικιωμένη γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την άτυχη γυναίκα στο ΚΑΤ. Τέλος, τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
