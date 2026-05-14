Πέτρος Γαϊτάνος για Eurovision: Yπήρχαν δαιμονικές παρουσίες, ταλαίπωρα παιδιά, μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες

Εικόνες και παρουσίες που είδε στον Α’ ημιτελικό της Eurovision 2026 έκρινε ο Πέτρος Γαϊτάνος, κάνοντας λόγο για «δαιμονικές παρουσίες», «ταλαίπωρα παιδιά» και «μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες».

Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου, σχολιάζοντας τις χώρες που παρουσίασαν το κομμάτι τους, στον Α’ ημιτελικό το βράδυ της Τρίτης.

Ο Πέτρος Γαϊτάνος ανέφερε πως παρακολούθησε ένα μέρος του προγράμματος και σημείωσε πως, παρότι υπήρχαν ορισμένα κομμάτια και σκηνικές παρουσίες που ξεχώρισε, αρκετές συμμετοχές του προκάλεσαν αρνητική εντύπωση λόγω της αισθητικής και του τρόπου παρουσίασής τους στη σκηνή.

Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Παρακολούθησα ένα μέρος του Α’ ημιτελικού και είχε καλά και κακά στοιχεία. Υπήρχαν κάποια, ένα-δυο πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίες παρουσίες. Δυστυχώς υπήρχαν και δαιμονικές παρουσίες, και αναίσχυντες, και πρόστυχες. Ταλαίπωρα παιδιά που βγαίνουν εκεί, ενώ δεν πρέπει να βγαίνουν έτσι. Μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες, με αναίσχυντες κινήσεις, με τσιρίδες επίσης. Τόση τσιρίδα, τα κακόμοιρα αυτά τα παιδιά, νομίζουν ότι όσο φωνάζουν τόσο πιο σπουδαίους θα τους πουν».

