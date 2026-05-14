Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 14η Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 14 Μαΐου:

1796 Ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς.

1900 Αρχίζουν οι Β’ Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών, από 28 χώρες, που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου.

1928 Ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης.

1937 Ο Ντιουκ Έλινγκτον και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο «Caravan».

1948 Το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό βρετανική εντολή.

1968 Η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας, υπό την καθοδήγηση του Αλεξάντερ Ντούπτσεκ, ανακοινώνει μέτρα φιλελευθεροποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της «Άνοιξης της Πράγας».

Γεννήσεις

1771 Ρόμπερτ Όουεν, Ουαλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής, που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. (Θαν. 17/11/1858)

1969 Κέιτ Μπλάνσετ, Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός.

1984 Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook.

Θάνατοι

1879 Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, Έλληνας πολιτικός, που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. (Γεν. 10/1/1829)

1998 Φρανκ Σινάτρα, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός. (Γεν. 12/12/1915)

2015 Ρίλεϊ Κινγκ, Αμερικανός θρύλος του μπλουζ, γνωστότερος ως Μπι Μπι Κινγκ (B.B. King). (Γεν. 16/9/1925)

Γιορτάζουν

Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος, Λεάνδρα.

Επέτειοι

Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Απραξία