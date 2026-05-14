 Όλες οι ειδήσεις
Το “αντίο” της Δόμνας Μιχαηλίδου στον δημοσιογράφο Θωμά Μαρκόπουλο – “Είμαι σοκαρισμένη και βαθιά στεναχωρημένη”

Ο 34χρονος δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος με καταγωγή από το Κιλκίς, είναι ο εργαζόμενος σε ξενοδοχείο στα Χανιά που έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τρίτης.

Ο Θωμάς Μαρκόπουλος είχε ενεργή παρουσία στον χώρο των ΜΜΕ από το 2009, με δραστηριότητα στη δημοσιογραφία, την επικοινωνία και το ραδιόφωνο.

Από το 2020 συμμετείχε στο δυναμικό του ραδιοφωνικού σταθμού “OK RADIO” στο Κιλκίς, όπου παρουσίαζε την εκπομπή «πολιτικοΛΟΓΟΣ», ενώ παράλληλα αρθρογραφούσε στις «ΕΙΔΗΣΕΙΣ».

Ο Θωμάς Μαρκόπουλος καταγόταν από τη Μεγάλη Βρύση Κιλκίς και τον Ίασμο Ροδόπης. Είχε σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις, Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία στην Καστοριά, απέκτησε δίπλωμα Δημοσιογραφίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ ολοκλήρωνε μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Τον 34χρονο δημοσιογράφο αποχαιρέτισε με ανάρτησή της η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, γράφοντας:

«Πριν από δέκα ημέρες, στα Χανιά, είδα τελευταία φορά τον Θωμά. Ένα φίλο που έκανα το 2019. Οξυδερκή, ζεστό και μοναδικά καλοπροαίρετο. Είμαι σοκαρισμένη και βαθιά στεναχωρημένη. Ο νους δεν χώρα ότι καλούμαστε να τον αποχαιρετήσουμε».

Δόμνα Μιχαηλίδου

