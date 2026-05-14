Hμερίδα για τις επιπτώσεις και συνιστώσες της μετανάστευσης και της προσφυγιάς στην οικογένεια σήμερα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δ. Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης & Δημόσιας Υγείας με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και το Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης του Solidarity Now διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Οικογένεια σε κίνηση: Όψεις, επιπτώσεις και συνιστώσες της μετανάστευσης και της προσφυγιάς στην οικογένεια», στο πλαίσιο των δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, κατά τις ώρες 18:00-20:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Εθνικής Αμύνης 27 & Αλ. Σβώλου).

Στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη των πολύπλευρων επιπτώσεων της μετανάστευσης και της προσφυγιάς στον θεσμό της οικογένειας, μέσα από νομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις, καθώς και η ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ζητήματα ένταξης, προστασίας και κοινωνικής συνοχής.

