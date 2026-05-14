Χανταϊός: Στα οχτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

Παγκόσμια υγειονομική ανησυχία έχει προκαλέσει η επιδημία του χανταϊού.

Το στέλεχος του ιού που εντοπίστηκε σε οκτώ επιβεβαιωμένα κρούσματα που συνδέονται με το ξέσπασμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius είναι αυτό των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

«Στις 13 Μαΐου είχαν αναφερθεί 11 κρούσματα εκ των οποίων τρεις θάνατοι από χανταϊό», επεσήμανε ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του που εξέδωσε αργά χθες Τετάρτη. Από τα 11 αυτά κρούσματα «τα οκτώ έχουν επιβεβαιωθεί στο εργαστήριο ότι έχουν μολυνθεί από τον ιό των Άνδεων, δύο είναι πιθανά, ενώ για ένα δεν υπάρχει οριστικό αποτέλεσμα και θα υποβληθεί σε επιπλέον τεστ», πρόσθεσε.

Δύο από τα οκτώ επιβεβαιωμένα κρούσματα αφορούν ανθρώπους που έχουν πλέον πεθάνει. Το ποσοστό θνησιμότητας αυτής της επιδημίας φτάνει σε αυτό το στάδιο το 27%, σημείωσε ο ΠΟΥ. Δεν υπάρχει εμβόλιο ή συγκεκριμένη θεραπεία για τον χανταϊό, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο.

Όλα τα κρούσματα επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο και ο ΠΟΥ θεωρεί «μέτριο» τον κίνδυνο για τους επιβάτες και το πλήρωμα του MV Hondius και «μικρό» για τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Επαφές σε καραντίνα

Το κρούσμα για το οποίο δεν υπάρχει οριστικό αποτέλεσμα βρίσκεται στις ΗΠΑ και «αυτή τη στιγμή είναι ασυμπτωματικό», ανέφερε ο ΠΟΥ. Μέχρι στιγμής το πρόσωπο αυτό, που βρίσκεται σε νοσοκομείο της Νεμπράσκα, έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό τεστ -από διαφορετικά εργαστήρια- και αναμένει να υποβληθεί σε νέο έλεγχο.

Στο μεταξύ και οι 18 Αμερικανοί που βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο και έχουν επαναπατριστεί παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση σε νοσοκομεία. Η πλειονότητα αυτών βρίσκονται στη Νεμπράσκα, ενώ δύο ακόμη είναι στην Ατλάντα.

Ένας Αμερικανός που επέβαινε στο MV Hondius και έχει μεταφερθεί στην Ατλάντα βρέθηκε αρνητικός στον χανταϊό, αφού εμφάνισε «ήπια συμπτώματα».

Στο μεταξύ έξι από τους περίπου 20 Βρετανούς που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο έφυγαν από το νοσοκομείο και θα συνεχίσουν την καραντίνα στο σπίτι τους, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας (UKHSA).

Όσοι παραμένουν σε νοσοκομεία «είναι ασυμπτωματικοί», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Παράλληλα δέκα άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή με κρούσματα και οι οποίοι έχουν ήδη μπει σε καραντίνα στα βρετανικά υπερπόντια εδάφη της Αγίας Ελένης και της Ασενσιόν -δύο νησιά του Ατλαντικού- θα επιστρέψουν στη Βρετανία για να ολοκληρώσουν εκεί την καραντίνα τους. Προς το παρόν κανείς τους δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα, σημείωσε η UKHSA.

Σύμφωνα με τις αρχές της Αγίας Ελένης, ένα πρόσωπο υψηλού κινδύνου που βρίσκεται στην Ασενσιόν «παρουσίασε συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά του χανταϊού», όμως το πρώτο τεστ ήταν αρνητικό. Τώρα μένει να γίνουν «επιπλέον αναλύσεις». Ο άνθρωπος αυτός ανήκε σε μια ομάδα υγειονομικών που ήρθαν «σε στενή επαφή» με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι έξι επιβάτες του HV Hondius -τέσσερις Αυστραλοί, ένας Βρετανός που ζει μόνιμα στη χώρα και ένας Νεοζηλανδός-, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα θα επιστρέψουν στη χώρα αύριο Παρασκευή από την Ολλανδία. Κατά την επιστροφή τους στην Αυστραλία θα μείνουν σε καραντίνα επί τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Το στέλεχος των Άνδεων, που μεταδίδεται κυρίως στους ανθρώπους από μολυσμένα τρωκτικά, είναι ενδημική στη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η κυκλοφορία της και τα κρούσματα σε ανθρώπους έχουν επιβεβαιωθεί κυρίως στην Αργεντινή και τη Χιλή. Άλλα κρούσματα έχουν επίσης εντοπιστεί στην Ουρουγουάη, τη νότια Βραζιλία και την Παραγουάη.