Θεσσαλονίκη: Νεαρές μπήκαν σε καταστήματα στο κέντρο και βούτηξαν ρούχα

Δύο νεαρές γυναίκες συνελήφθησαν χθες το βράδυ για κλοπές από καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για μια 23χρονη και μια 24χρονη, οι οποίες έκλεψαν ρούχα από κατάστημα ενδυμάτων. Επίσης στην κατοχή τους βρέθηκαν επιπλέον ενδύματα, που είχαν αφαιρέσει νωρίτερα από άλλο κατάστημα ενδυμάτων.

Τις δύο γυναίκες συνέλαβαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.