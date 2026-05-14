MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Η Κατερίνα Καινούργιου περιγράφει το δράμα των κουρασμένων μαμάδων: “Άρχισαν οι αϋπνίες, την πηγαίνω στον απορροφητήρα”

|
THESTIVAL TEAM

Όπως κάθε νέα μαμά, έτσι και και η Κατερίνα Καινούργιου δεν έχει γλιτώσει από τις αϋπνίες και τα μεταμεσονύκτια μωρουδιακά κλάματα.

Στην έναρξη της εκπομπής της ενημέρωσε κοινό και συνεργάτες της πως δεν έχει κλείσει μάτι, μιας και η μπέμπα της ξεκίνησε τους κολικούς.

«Εδώ είμαστε εμείς. Άυπνη! Έχουν αρχίσει οι αϋπνίες. Έχουν αρχίσει τα σερί», είπε η Κατερίνα Καινούργιου, διατηρώντας το χαμόγελό της, καλημερίζοντας το κοινό του «Super Κατερίνα».

«Τώρα αρχίζω και σας καταλαβαίνω που μου λέγατε “ξέρεις οι πρώτες μέρες είναι πιο εύκολα…” Όταν αρχίζουν οι κολικοί, είσαι όλη τη νύχτα από πάνω και λες “τώρα τι κάνω;” Στον απορροφητήρα την πηγαίνω προς το παρόν που μου λέγατε», συνέχισε, λέγοντας πως το μωρό της βρήκε λίγες στιγμές ανακούφισης στον λευκό ήχο που κάνει ο απορροφητήρας.

Η παρουσιάστρια του Alpha έγινε για πρώτη φορά μητέρα στις στις 3 Απριλίου, πλέοντας σε πελάγη ευτυχίας με τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Κατερίνα Καινούργιου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ηλιούπολη: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα – Βουβός πόνος για την φίλη της

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 18 ώρες πριν

Δήμος Χαλκηδόνος: Ικανοποίηση για τον διαγωνισμό του ΟΣΕ για την απομάκρυνση παλαιών βαγονιών στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Ξεκινούν οι εγγραφές στους Δημοτικούς Βρεφικούς και Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Σταύρος Φλώρος: “Από οικονομικής πλευράς τα έχει αναλάβει όλα ο Ατζούν Ιλιτζαλί” λέει η μητέρα του

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Πέγκυ Ζήνα για Ελένη Τσαλιγοπούλου: Ο πατέρας της με έβριζε, είχα θιχτεί με αυτό που είπε εκείνη για μένα αλλά δεν μετάνιωσα που βγήκα και της απάντησα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 13 ώρες πριν

Είναι πιο βρώμικο από τουαλέτα – Αυτό είναι το σημείο του αυτοκινήτου που δεν καθαρίζεις ποτέ