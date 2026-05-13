MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πολυτελής θαλαμηγός βυθίστηκε ανοιχτά του Καστελόριζου – Τρεις συλλήψεις

|
THESTIVAL TEAM

Πολυτελής θαλαμηγός βυθίστηκε ανοιχτά του Καστελόριζου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των λιμενικών αρχών και επιχείρηση διάσωσης των επιβαινόντων.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Τρίτης όταν η θαλαμηγός παρουσίασε εισροή υδάτων ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Μεγίστης, στο Καστελόριζο, με αποτέλεσμα να ημιβυθιστεί.

Στο πολυτελές σκάφος επέβαιναν συνολικά έξι αλλοδαποί, πέντε υπήκοοι Μαλαισίας και ένας υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία περισυνέλεξαν με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες και τους μετέφεραν στο λιμάνι, χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Στη συνέχεια, η θαλαμηγός οδηγήθηκε με ασφάλεια στο αλιευτικό καταφύγιο Μανδρακίου Μεγίστης, με τη συνδρομή αλιευτικού σκάφους.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί ο Λιμενικός Σταθμός Μεγίστης, συνελήφθησαν τρία από τα άτομα που επέβαιναν στο σκάφος – οι δύο υπήκοοι Μαλαισίας και ο ένας υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας, ηλικίας 43, 56 και 45 ετών αντίστοιχα – για παράβαση του άρθρου 277 του Ποινικού Κώδικα περί «πρόκλησης ναυαγίου», ενώ παράλληλα απαγορεύτηκε ο απόπλους της θαλαμηγού.

Από το περιστατικό δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Θαλαμηγός Καστελόριζο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Τρομακτικό βίντεο: Άνδρας στη Μασαχουσέτη βγήκε με πολυβόλο στη μέση του δρόμου και άνοιξε πυρ σε διερχόμενα οχήματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Κομοτηνή: Χειροπέδες σε αλλοδαπό που έκρυβε σε φορτηγό σχεδόν… 20.000 αναβολικά χάπια – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, θα ακολουθήσουν κι άλλα μέτρα αν χρειαστεί

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Ναταλία Δραγούμη: Δεν λέω την ηλικία μου στην κάμερα γιατί δεν κάνει καλό στη δουλειά μου

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Άκης Παυλόπουλος και Δημήτρης Οικονόμου ντύθηκαν “Akylas” ενόψει του τελικού της Eurovision

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Γαλλία: Προληπτικά μέτρα κατά του χανταϊού λαμβάνουν οι υγειονομικές αρχές