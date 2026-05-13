Πολυτελής θαλαμηγός βυθίστηκε ανοιχτά του Καστελόριζου – Τρεις συλλήψεις

Πολυτελής θαλαμηγός βυθίστηκε ανοιχτά του Καστελόριζου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των λιμενικών αρχών και επιχείρηση διάσωσης των επιβαινόντων.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Τρίτης όταν η θαλαμηγός παρουσίασε εισροή υδάτων ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Μεγίστης, στο Καστελόριζο, με αποτέλεσμα να ημιβυθιστεί.

Στο πολυτελές σκάφος επέβαιναν συνολικά έξι αλλοδαποί, πέντε υπήκοοι Μαλαισίας και ένας υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία περισυνέλεξαν με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες και τους μετέφεραν στο λιμάνι, χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Στη συνέχεια, η θαλαμηγός οδηγήθηκε με ασφάλεια στο αλιευτικό καταφύγιο Μανδρακίου Μεγίστης, με τη συνδρομή αλιευτικού σκάφους.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί ο Λιμενικός Σταθμός Μεγίστης, συνελήφθησαν τρία από τα άτομα που επέβαιναν στο σκάφος – οι δύο υπήκοοι Μαλαισίας και ο ένας υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας, ηλικίας 43, 56 και 45 ετών αντίστοιχα – για παράβαση του άρθρου 277 του Ποινικού Κώδικα περί «πρόκλησης ναυαγίου», ενώ παράλληλα απαγορεύτηκε ο απόπλους της θαλαμηγού.

Από το περιστατικό δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.