MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Έριξε βαζάκια με εύφλεκτο υγρό στο σπίτι της πρώην συντρόφου του – Συνελήφθη 33χρονος

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Βαζάκια με εύφλεκτο υγρό κατηγορείται ότι πέταξε προς το σπίτι της πρώην συντρόφου του 33χρονος, σε περιοχή του δήμου Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη μετά από καταγγελία και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 46χρονη γυναίκα, ο 33χρονος πέρασε το προηγούμενο 24ωρο τρεις φορές με το αυτοκίνητό του μπροστά από την οικία της, εκσφενδονίζοντας σε όλες τις περιπτώσεις βαζάκια που περιείχαν εύφλεκτο υγρό, χωρίς πάντως να προκληθεί φωτιά.

Μετά από κινητοποίηση των Αρχών, ο 33χρονος συνελήφθη, ενώ -σύμφωνα με την Αστυνομία- εις βάρος του υπήρχε δικαστική απόφαση μη προσέγγισης της καταγγέλλουσας.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 17 ώρες πριν

Φοιτητικές εκλογές: Έκλεισαν οι κάλπες με μικρή καθυστέρηση

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 15 ώρες πριν

Επιστημονική ημερίδα με θέμα “Ακοή – βαρηκοΐα – κώφωση: Από την πρόληψη έως την αποκατάσταση” από την ΠΚΜ

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Επτά χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο €300.000 πρότεινε στο Εφετείο η Εισαγγελία για τον Σαρκοζί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Αχαΐα: Συνελήφθη άνδρας που απείλησε συγγενή του με κυνηγετικό όπλο μετά από καυγά

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Σταύρος Φλώρος: “Από οικονομικής πλευράς τα έχει αναλάβει όλα ο Ατζούν Ιλιτζαλί” λέει η μητέρα του

ΠΑΙΔΕΙΑ 24 ώρες πριν

ΑΠΘ: Η Πανσπουδαστική καταγγέλλει πως μέλος της ΔΑΠ δίνει 50 ευρώ σε φοιτητές για να εξαγοράσει τις ψήφους τους