Ο Τραμπ κάλεσε τον Σι στην Ουάσινγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου: “Κίνα και ΗΠΑ πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι”

Μήνυμα συνεργασίας και αποκλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών έστειλε ο Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για «μεγαλειώδη υποδοχή» και προσκάλεσε τον Σι να επισκεφτεί την Ουάσινγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο Κινέζος πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του με πρόποση, καλωσορίζοντας θερμά τον Αμερικανό πρόεδρο και την αμερικανική αντιπροσωπεία.

NOW: President Trump and President Xi arrive at the welcome state banquet in China, taking their seats as the event gets underway. pic.twitter.com/OqiVBEF9Zy — Fox News (@FoxNews) May 14, 2026

Ο Σι έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι το 2026 συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ο λαός της Κίνας και ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δύο μεγάλοι λαοί», δήλωσε.

Όπως είπε, οι δύο χώρες «μπορούν να βοηθήσουν η μία την άλλη να επιτύχει και να προωθήσουν την ευημερία ολόκληρου του κόσμου».

NOW – Xi: "Both China and the U.S. stand to gain from cooperation and lose from confrontation, our two countries should be partners rather than rivals." pic.twitter.com/mnLC4B0F1z — Disclose.tv (@disclosetv) May 14, 2026

Ο Σι Τζινπίνγκ τόνισε επίσης ότι «οι δύο χώρες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι», σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών ανταγωνισμών ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις. «Ο κόσμος αλλάζει και βρίσκεται σε αναταραχή», είπε, επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας επηρεάζουν όχι μόνο τα 1,7 δισεκατομμύρια άτομα που ζουν στις δύο χώρες, αλλά και τα περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια άτομα που ζουν στον κόσμο.

Και οι δύο πλευρές πρέπει να «ανταποκριθούν» σε αυτή την ευθύνη, δήλωσε ο Σι.

Χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο «ιστορική», ο Κινέζος πρόεδρος επιχείρησε να συνδέσει πολιτικά το κινεζικό όραμα της «εθνικής αναζωογόνησης» με το σύνθημα του Αμερικανού προέδρου «Make America Great Again».

«Η επίτευξη της μεγάλης αναζωογόνησης του κινεζικού έθνους και το “Make America Great Again” μπορούν να προχωρήσουν μαζί», είπε χαρακτηριστικά.

❗️Trump & Xi Take Their Seats At State Banquet In Beijing



We don't think that's a Big Mac under that cloche. pic.twitter.com/remxZmUwYd — RT_India (@RT_India_news) May 14, 2026

Τραμπ: «Οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας είναι από τις σημαντικότερες στην ανθρώπινη ιστορία»

Με θερμά λόγια για τον Σι Τζινπίνγκ και τη φιλοξενία της Κίνας μίλησε, από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, στη δική του ομιλία κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Πεκίνο, μετά την πρόποση του Κινέζου προέδρου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την υποδοχή που του επιφυλάχθηκε «μεγαλειώδη, όπως καμία άλλη», ευχαριστώντας προσωπικά τον Σι για «αυτή τη θαυμάσια υποδοχή».

«Ήταν μεγάλη τιμή να βρίσκομαι μαζί σας», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στις συνομιλίες που είχαν νωρίτερα οι δύο αντιπροσωπείες.

Όπως είπε, οι επαφές με την κινεζική ηγεσία ήταν «εξαιρετικά θετικές και παραγωγικές», ενώ χαρακτήρισε το δείπνο «μια πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουμε μεταξύ φίλων ορισμένα από τα θέματα που εξετάσαμε σήμερα».

"I want to thank President Xi, my friend, for this magnificent welcome."



President Trump delivers remarks at state banquet in Beijing, China. https://t.co/UsXEBOlTDU pic.twitter.com/TRibeV5AAt — ABC News (@ABC) May 14, 2026

Ο Τραμπ υπογράμμισε ακόμη ότι οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας αποτελούν «από τις σημαντικότερες σχέσεις στην ανθρώπινη ιστορία».

Κατά την πρόποσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να αναφερθεί και στους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.

Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε δημοσιεύσει ρήσεις του Κομφούκιου στην εφημερίδα του, παρουσιάζοντας τη σχέση ΗΠΑ-Κίνας ως δεσμό με βαθιές ιστορικές ρίζες.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε ειδικά στον ρόλο των Κινέζων εργατών στην κατασκευή των αμερικανικών σιδηροδρόμων, υπογραμμίζοντας τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, επιχείρησε να αναδείξει κοινά πολιτιστικά στοιχεία μεταξύ των δύο κοινωνιών. «Οι Κινέζοι αγαπούν το μπάσκετ και φορούν μπλε τζιν», είπε χαρακτηριστικά. «Ο αμερικανικός και ο κινεζικός λαός έχουν πολλά κοινά», πρόσθεσε.

Στο τέλος της ομιλίας του, προσκάλεσε τον Σι και τη σύζυγό του στον Λευκό Οίκο, στις 24 Σεπτεμβρίου του 2026.