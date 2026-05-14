ΠΑΟΚ: Αγωνία για τον Μεϊτέ ενόψει Παναθηναϊκού

THESTIVAL TEAM

Έντονη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ αναφορικά με την κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ, μετά τις ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ (1-1) στο γήπεδο της Τούμπας για την πέμπτη αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο Γάλλος μέσος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα είχε αρχίσει να βρίσκει ξανά αγωνιστικό ρυθμό μετά την επιστροφή του από τον σοβαρό τραυματισμό, αγωνίστηκε για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση με την Ένωση στην Τούμπα, καθώς αποχώρησε στο 74ο λεπτό με ενοχλήσεις.

Στη θέση του πέρασε ο Μπιάνκο, ενώ η εικόνα του Μεϊτέ κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο προκάλεσε προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, αφού ο έμπειρος χαφ έδειχνε να πονά και να αποχωρεί κουτσαίνοντας.

Το ιατρικό επιτελείο του Δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα, περιμένοντας τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο 32χρονος ποδοσφαιριστής.

Οι εξετάσεις αναμένεται να δείξουν το ακριβές μέγεθος του προβλήματος, αλλά και το κατά πόσο θα μπορέσει να τεθεί στη διάθεση της ομάδας για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό (17/05, 19:30) στη Λεωφόρο.

Πηγή: metrosport.gr

