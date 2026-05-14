Τσουκαλάς: Ο πολιτικός τυχοδιώκτης κ. Γεωργιάδης πανικόβλητος τώρα αναγνωρίζει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών»

«Ο πολιτικός τυχοδιώκτης κ. Γεωργιάδης πανικόβλητος τώρα αναγνωρίζει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, που μέχρι πριν λίγη ώρα παρουσίαζε ως “ύποπτες” και “σκανδαλώδεις”», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντηση που εξέδωσε μετά τη νέα ανάρτηση του υπουργού Υγείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχολιάζει πως «αναφέρεται με χυδαίους υπαινιγμούς στην αναγνωρισιμότητα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ως “λόγο” για τη σύναψη των συμβάσεων, ενώ την ίδια στιγμή παραδέχεται ότι οι συμβάσεις βασίστηκαν σε νόμιμες διαγωνιστικές διαδικασίες με τη συμμετοχή άλλων 10 προσφορών στην πρώτη περίπτωση και άλλων 8 προσφορών στη δεύτερη». «Και επειδή αναρωτιέται αν υπάρχουν άλλα ακίνητα στο Ηράκλειο που θα μπορούσαν να ενοικιαστούν για τις ανάγκες του Κτηματολογίου, του προτείνουμε να διαβάσει την απόφαση του Κτηματολογίου του 2024, με την οποία η συγκεκριμένη υπηρεσία προχωρά σε μονομερή παράταση της μίσθωσης επικαλούμενη δικαίωμά της», προσθέτει.

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει, ακόμη, ότι «παραλείπει ο κ. Γεωργιάδης να αναφέρει ότι το εν λόγω ακίνητο έχει χώρο στάθμευσης έκτασης 2,5 στρεμμάτων, κάτι που συνυπολογίζεται για τις ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών που το ενοικίασαν» και ρωτά: «Οι μισθώσεις επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έγιναν λόγω της αναγνωρισιμότητας του, κ. Γεωργιάδη; Του κάνατε “χάρη”;».

«Για ποιο πράγμα λοιπόν κατηγορεί τον κ. Ανδρουλάκη;», επισημαίνει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, «τον εγκαλεί γιατί το ακίνητο, που σημειωτέον μόνο το 20% είναι στην κυριότητα του κ. Ανδρουλάκη, μισθώθηκε μετά από νόμιμους διαγωνισμούς στους οποίους υπήρχαν δεκάδες άλλες προσφορές;».

Ως προς τη δήλωση πόθεν έσχες, ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει: «Είναι τόσο φαιδρός που στρεψοδίκως εξισώνει υπό διερεύνηση ενδεχόμενες παράνομες πράξεις για τις οποίες έστειλε δικογραφία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία -τα γνωστά “βάλτα χεράτα”- με μια τυπική παράλειψη;». «Προσβάλλει ξανά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ζήτησε την περαιτέρω διερεύνηση των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας», σχολιάζει.

Επίσης, ο κ. Τσουκαλάς τονίζει: «Ζήτησε μήπως ο κ. Ανδρουλάκης να παρανομήσει κάποιος για να διορθωθεί η αμέλεια του λογιστή του; Ντροπή πια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εντόπισε ο ίδιος την παράλειψη και κίνησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες με επιστολή του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής».

«Δεν έχει πάτο το βαρέλι της χυδαιότητας του κ. Γεωργιάδη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που υιοθετεί τα ψεύδη του και τη συκοφαντία. Γιατί το κέντρο αυτού του συστήματος δολοφονίας χαρακτήρων, λασπολογίας και συκοφαντίας βρίσκεται στο Μαξίμου», συμπληρώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και καταλήγει: «Επειδή θα λογοδοτήσετε στη δικαιοσύνη, κ. Γεωργιάδη, μην εκτίθεστε περαιτέρω».