Περιστέρι: “Δεν καταλάβαινες αν τα παιδιά είναι αγόρια ή κορίτσια”, λέει γείτονας της οικογένειας που έμενε στο σπίτι-τρώγλη

Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν τα έξι ανήλικα παιδιά σε δώμα στο Περιστέρι, με γείτονες να περιγράφουν εικόνες εγκατάλειψης και αμέλειας.

Τα παιδιά διέμεναν σε δώμα, μέσα σε ακαθαρσίες και σε περιβάλλον το οποίο κρίθηκε ακατάλληλο για τη φιλοξενία παιδιών.

Μάλιστα, η μητέρα είναι έγκυος και στο 7ο παιδί, όπως έγινε γνωστό από τα παιδιά της οικογένειας, με βάση τα όσα είπαν τα ίδια στους αστυνομικούς, όπως μεταδίδει το iefimerida.gr.

Μιλώντας στο Action 24, κάτοικος της περιοχής ανέφερε πως τα παιδιά και οι γονείς τους ήταν διαρκώς ατημέλητοι, ενώ λόγω της εικόνας και της κατάστασής τους δυσκολευόταν ακόμη και να ξεχωρίσει αν τα παιδιά ήταν αγόρια ή κορίτσια.

«Τους βλέπω κάποια χρόνια που είμαι στη γειτονιά. Καταρχήν, ήταν ατημέλητοι, και οι γονείς και τα παιδιά. Δεν ήξερα αν τα παιδιά είναι αγόρια ή κορίτσια λόγω των μακριών μαλλιών που είχαν, ήταν όλα αδύνατα», ανέφερε.

Περιστέρι: Χωρίς βασικές συνθήκες υγιεινής η οικογένεια

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο δώμα της οδού Κηπουπόλεως, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, βρήκαν τα παιδιά (ηλικίας 3 – 11 ετών) να ζουν μέσα σε ακαθαρσίες, υποσιτισμένα και χωρίς βασικές συνθήκες υγιεινής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα παιδιά δεν φοιτούσαν ούτε στο σχολείο.

Περιστέρι: Στο Νοσοκομείο Παίδων τα έξι παιδιά

Τα έξι ανήλικα παραμένουν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, όπου υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες αναζητούν κατάλληλη δομή φιλοξενίας.

Οι γονείς τους, σύμφωνα με όσα φέρονται να κατέθεσαν, επικαλέστηκαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αδυναμία εύρεσης εργασίας.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι από το 2021 είχε αφαιρεθεί προσωρινά η επιμέλεια των παιδιών με εισαγγελική εντολή, πριν επιστραφεί στους γονείς μετά από παρακολούθηση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Οι δύο γονείς συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Ωστόσο, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την επιβολή ποινής φυλάκισης 16 μηνών με αναστολή.

