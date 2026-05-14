Δήμος Θεσσαλονίκης και OK!Thess εγκαινιάζουν νέα συμβουλευτική υπηρεσία για startups με τους ThessFounders

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω της Αντιδημαρχίας Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, και το OK!Thess εγκαινιάζουν μια νέα συμβουλευτική υπηρεσία για startups, σε συνεργασία με τους ThessFounders.

Η νέα πρωτοβουλία έχει στόχο να στηρίξει ιδρυτές και ομάδες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της επιχειρηματικής τους ιδέας, προσφέροντας ένα φιλικό και ουσιαστικό περιβάλλον καθοδήγησης, εξάσκησης και δικτύωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ThessFounders και το OK!Thess διοργανώνουν το 1ο Founders Breakfast: Coffee, Croissants & Startup Stories, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 10:30 π.μ., στο OK!Thess (Κομοτηνής 2, όπισθεν Σοφούλη).

Το πρώτο session έχει τίτλο «Pitching 101» και απευθύνεται σε early-stage founders που θέλουν να παρουσιάσουν την ιδέα τους, να εξασκηθούν στο pitching, να λάβουν χρήσιμο feedback και να συνδεθούν με ανθρώπους της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη εγγραφή στον σύνδεσμο:

https://luma.com/04i57hs5

Όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν την ιδέα ή το startup τους μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία τους για pitch ΕΔΩ:

Με τη νέα αυτή δράση, το OK!Thess ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς για την καινοτομία, τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και τη διασύνδεση των νέων δημιουργικών δυνάμεων της Θεσσαλονίκης.