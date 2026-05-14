Νεανική επιχειρηματικότητα και startups: Η Τράπεζα Πειραιώς διοργανώνει δύο θεματικές συζητήσεις στο Aristotle Innovation Forum 2026

Με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της καινοτομίας και της νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη ενός δυναμικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της Περιφέρειας, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει ως Χρυσός Χορηγός με δύο θεματικές συζητήσεις στο Aristotle Innovation Forum 2026, την Τρίτη 19 Μαΐου 2026.

Η συμμετοχή πραγματοποιείται στο πλαίσιο Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς και ειδικότερα στις δράσεις για την υποστήριξη της Νέας Γενιάς στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Μέσα από πραγματικές εμπειρίες ομάδων που εκπροσωπούν τη νεανική επιχειρηματικότητα και συμμετείχαν στον πρώτο κύκλο του Piraeus Startup Accelerator, θα ανοίξει ένας διάλογος για τη μετάβαση από την ιδέα στη χρηματοδότηση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να εμπνεύσει νέους επιχειρηματίες και να ενισχύσει τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την πραγματική οικονομία και τους επενδυτές.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των θεματικών συζητήσεων έχει ως εξής:

Τρίτη 19 Μαΐου 2026

11:30 – 12:15 | Panel Discussion: «Από την Ιδέα στην Αγορά: Εμπειρίες από τον 1ο κύκλο του Piraeus Startup Accelerator»:

Χαράλαμπος Τζανίδης, Co-founder & CEO at SCILEND

Παναγιώτης Πανταζής, Co-founder & COO at SCILEND

Θωμάς Μπουντουρίδης, CEO at Honestli

Παναγιώτης Καραδαγλής, Founder at LifePulse

Κατερίνα Γιαννίκη, Graphic Designer at LifePulse

Χρήστος Κούρος, co-founder at Prooflab

Συντονιστής: Νάσος Κοσκινάς, CEO & Founder at POS4work Innovation Hub

12:15 – 13:00 | Fireside chat: «Από την Ιδέα στη Χρηματοδότηση»

Ευάγγελος Κοσμίδης, CEO at Loggerhead VC

Συντονιστής: Νάσος Κοσκινάς, CEO & Founder at POS4work Innovation Hub

Το Aristotle Innovation Forum (AIF) – ένα από τα πλέον δυναμικά fora καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από τις 17 έως τις 23 Μαΐου 2026. Στο πλαίσιο του AIF 2026 θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, η εκδήλωση «Η Ευρώπη σε ένα αβέβαιο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον», με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ακαδημαϊκής, πολιτικής και οικονομικής κοινότητας. Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης και θα μιλήσουν η πρώην Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άννα Διαμαντοπούλου, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννης Σαρμάς, ο Group Chief Economist της Τράπεζας Πειραιώς Ηλίας Λεκκός και ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Παναγιώτης Γκλαβίνης. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αποφοίτων, Υποστράτηγος ε.α. Γιώργος Χατζηθεοφάνους.

Το AIF τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα. Το AIF πραγματοποιείται με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στρατηγικός εταίρος είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των μεγάλων χορηγών περιλαμβάνονται η ΔΕΗ και η Τράπεζα Πειραιώς.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες: https://aristotleforum.auth.gr/