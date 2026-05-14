Παίκτης του YFSF Κροατίας έκανε την Έλενα Παπαρίζου στο “My Number One” και αποθεώθηκε – Δείτε βίντεο

Σε ρυθμούς Eurovision χόρεψε και το YFSF της Κροατίας, με τους καλλιτέχνες να αντιγράφουν συμμετοχές διάφορων χωρών στον μουσικό οργανισμό.

Σε έναν από αυτούς έτυχε και η Έλενα Παπαρίζου, προκαλώντας ντελίριο στο τηλεοπτικό κοινό.

Μετά τον διαγωνιζόμενο του YFSF της Βουλγαρίας που τραγούδησε το «Φαινόμενο» του Βασίλη Καρρά, η Κροατία τίμησε την Ελλάδα με την ανεπανάληπτη Έλενα Παπαρίζου.

Ο ηθοποιός Νταλιμπόρ Πέτκο φόρεσε παρόμοιο φόρεμα με αυτό της Ελληνίδας τραγουδίστριας στην Eurovision 2005 και προσπάθησε να μιμηθεί τις κινήσεις της.

Ξυπόλητος επί σκηνής και πλαισιωμένος από 4 χορευτές, χόρεψε, τραγούδησε, έπαιξε λύρα και χόρεψε ποντιακούς χορούς, με το πλήθος να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Η εμφάνισή του έγινε viral και όχι άδικα.