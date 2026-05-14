MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμαρχος Αστυπάλαιας: Έχουμε μπει στο στόχαστρο της Τουρκίας γιατί βρισκόμαστε στο πιο νευραλγικό σημείο του Αιγαίου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για τη νέα παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό πλοίο του σκάφους Ocean Link που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κω, μίλησε ο δήμαρχος Αστυπάλαιας, Νικόλαος Κομηνέας.

Όπως είπε στο ΟΡΕΝ, «η Αστυπάλαια έχει μπει στο στόχο της Τουρκίας γιατί είναι το πιο νευραλγικό σημείο στο Αιγαίο, συνδέει τις Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα, είναι στο ενδιάμεσο κενό».

Εξήγησε ότι η τουρκική παρενόχληση έγινε ενώ «γίνεται μια πόντιση οπτική ίνας που συνδέει την Αστυπάλαια με την ηπειρωτική χώρα. Το καλώδιο έχει μπει από Αμοργό προς Αστυπάλαια και τώρα είμαστε προς Κω».

Με αφορμή, δε, την επέμβαση της φρεγάτας Αδριάς που υποχρέωσε την τουρκική τορπιλάκατο να αποχωρήσει, ο κ. Κομηνέας παρατήρησε ότι «κάποια φρεγάτα είναι κοντά στα νησιά είτε ανατολικά είτε δυτικά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η πόντιση του καλωδίου συνεχίζεται κανονικά» ενώ ερωτηθείς σχετικά με παρενοχλήσεις από τουρκικής πλευράς ψαράδων του νησιού, διεμήνυσε πως «κανένας ψαράς δεν πρόκειται να πάρει άδεια για να ψαρέψει στα ελληνικά χωρικά ύδατα γιατί είναι Ελλάδα».

Δείτε το βίντεο

Αστυπάλαια Ελληνοτουρκικά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

H Μαρία Τζομπανάκη σε μια σπάνια εξομολόγηση για τον έρωτα: Τότε η ομορφιά της σχέσης μπορεί να αντέξει στο χρόνο

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 16 ώρες πριν

Επιστημονική ημερίδα με θέμα “Ακοή – βαρηκοΐα – κώφωση: Από την πρόληψη έως την αποκατάσταση” από την ΠΚΜ

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Επτά χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο €300.000 πρότεινε στο Εφετείο η Εισαγγελία για τον Σαρκοζί

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Πέτρος Γαϊτάνος για Eurovision: Yπήρχαν δαιμονικές παρουσίες, ταλαίπωρα παιδιά, μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

“Κόλαφος” ο Λάκης Λαζόπουλος για τον Γιώργο Λιάγκα: Κάνε εσύ τη δουλειά τη δική μου… δεν ντρέπεσαι, ειλικρινά;

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην 20η Επαρχιακή Οδό – Σε ποια σημεία