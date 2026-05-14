Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Ηρακλή Κοτζιά – Δείτε εικόνες

Το τελευταίο αντίο στον Ηρακλή Κοτζιά είπαν το πρωί της Πέμπτης συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι.

Ο εκλιπών ήταν ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας και ένας πραγματικός δάσκαλος για γενιές δημοσιογράφων.

Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος την οικογένεια του αθλητισμού, με τον Ηρακλή Κοτζιά να φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Σύμφωνα με το newsit.gr, η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου στον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Πεύκη και η ταφή στο Κοιμητήριο Αμαρουσίου.

“Καλό ταξίδι δάσκαλε”, έγραφε το στεφάνι της ΕΡΑΣΠΟΡ. Στεφάνια έστειλαν και ο ΣΠΟΡ FM 94.6 αλλά και η ΕΣΗΕΑ.

Ο Ηρακλής Κοτζιάς ήταν ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας. Διακρίθηκε για το ήθος του, την άψογη συναδελφική του συμπεριφορά και την αγάπη που είχε για τους νέους δημοσιογράφους.

Ξεκίνησε την καριέρα του από το «Φως των Σπορ» και στη συνέχεια ξεχώρισε ως συντάκτης ύλης της «Απογευματινής», την εποχή της υψηλής της κυκλοφορίας. Αργότερα, είχε την επιμέλεια της ύλης στην εβδομαδιαία έκδοση της εφημερίδας «Δικέφαλος». Επίσης έπαιξε μεγάλο ρόλο στην δημιουργία της «ΕΡΑ ΣΠΟΡ» το 1993 και στην ανάπτυξη και εγκυρότητα των ειδησεογραφικών εκπομπών της.

Ήταν ένας πραγματικός δάσκαλος με πρωτοποριακές ιδέες, που άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα. Κύριο χαρακτηριστικό του η σεμνότητα και η ακεραιότητά του.

