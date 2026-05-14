MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Ανάχωμα στην ακρίβεια η αύξηση μισθών μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η αύξηση μισθών μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας αποτελεί ανάχωμα στην ακρίβεια, σύμφωνα με τη Νίκη Κεραμέως, που αναφέρεται σε συνέντευξή της στις αυξήσεις μισθών σε περίπου μισό εκατομμύριο εργαζόμενους στον ευρύτερο κλάδο της εστίασης.

Ειδικότερα, η επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στους κλάδους του επισιτισμού και των ζαχαρωδών προϊόντων, το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και η πρόσφατη εκδήλωση του «Rebrain Greece» στο Λονδίνο ήταν τα κύρια θέματα συνέντευξης που παραχώρησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως στο Open TV.

Για την επέκταση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον επισιτισμό, η υπουργός σημείωσε ότι επί της ουσίας αφορά το 15% των μισθωτών της χώρας καθώς οι εργαζόμενοι στον συγκεκριμένο κλάδο ξεπερνούν τα 400.000 άτομα. Επίσης τόνισε ότι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπεγράφη βάσει της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας η οποία διευκολύνει τόσο την υπογραφή όσο και την επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Το αποτέλεσμα της υπογραφής της νέας Συλλογικής Σύμβασης στον κλάδο του επισιτισμού είναι να είναι υψηλότερος ο κατώτατος μισθός ο οποίος πλέον κυμαίνεται από 930 μέχρι 1.100 ευρώ, ενώ προβλέπονται επιδόματα και προσαύξηση τριετιών.

Η κ. Κεραμέως προανήγγειλε τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και σε άλλους κλάδους, ενώ, όπως είπε, έχει ήδη γίνει επέκταση για τους εργαζόμενους στην παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων.

Νίκη Κεραμέως

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 18 ώρες πριν

Δήμος Χαλκηδόνος: Ικανοποίηση για τον διαγωνισμό του ΟΣΕ για την απομάκρυνση παλαιών βαγονιών στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Σκουριές: Στην τελική ευθεία για παραγωγή η επένδυση που αλλάζει τα δεδομένα στην Ελλάδα

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

“Αλ Τσαντίρι Νιουζ”: Συγκίνησε το “ντουέτο” του Αντώνη Ρέμου με τη Μαρινέλλα – “Αυτές ήταν οι τελευταίες μας κουβέντες”

ΠΑΙΔΕΙΑ 22 ώρες πριν

Εισαγωγή σε Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία: Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ έως και αύριο

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 9 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 14η Μαΐου