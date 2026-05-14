Κεραμέως: Ανάχωμα στην ακρίβεια η αύξηση μισθών μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Η αύξηση μισθών μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας αποτελεί ανάχωμα στην ακρίβεια, σύμφωνα με τη Νίκη Κεραμέως, που αναφέρεται σε συνέντευξή της στις αυξήσεις μισθών σε περίπου μισό εκατομμύριο εργαζόμενους στον ευρύτερο κλάδο της εστίασης.

Ειδικότερα, η επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στους κλάδους του επισιτισμού και των ζαχαρωδών προϊόντων, το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και η πρόσφατη εκδήλωση του «Rebrain Greece» στο Λονδίνο ήταν τα κύρια θέματα συνέντευξης που παραχώρησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως στο Open TV.

Για την επέκταση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον επισιτισμό, η υπουργός σημείωσε ότι επί της ουσίας αφορά το 15% των μισθωτών της χώρας καθώς οι εργαζόμενοι στον συγκεκριμένο κλάδο ξεπερνούν τα 400.000 άτομα. Επίσης τόνισε ότι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπεγράφη βάσει της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας η οποία διευκολύνει τόσο την υπογραφή όσο και την επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Το αποτέλεσμα της υπογραφής της νέας Συλλογικής Σύμβασης στον κλάδο του επισιτισμού είναι να είναι υψηλότερος ο κατώτατος μισθός ο οποίος πλέον κυμαίνεται από 930 μέχρι 1.100 ευρώ, ενώ προβλέπονται επιδόματα και προσαύξηση τριετιών.

Η κ. Κεραμέως προανήγγειλε τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και σε άλλους κλάδους, ενώ, όπως είπε, έχει ήδη γίνει επέκταση για τους εργαζόμενους στην παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων.