Δεν μπλέχτηκε υποβρύχιο στα δίχτυα τράτας ανοιχτά της Τήνου: “Αντιλήφθηκε το σκάφος και απομακρύνθηκε” λέει το Πολεμικό Ναυτικό

Διευκρινήσεις έδωσε το Πολεμικό Ναυτικό μέσω πηγών για τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι υποβρύχιο μπλέχτηκε σε δίχτυα τράτας μεταξύ Άνδρου και Τήνου.

Σύμφωνα με το protothema.gr, οι πηγές ουσιαστικά διαψεύδουν ότι κάτι τέτοιο συνέβη και αναφέρουν το πρωί της Πέμπτης, κατά την διάρκεια διεξαγωγής της εθνικής Άσκησης «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 26», το υποβρύχιο αντιλήφθηκε παρουσία αλιευτικού σκάφους που βρισκόταν κοντά του και έκανε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας για να απομακρυνθεί.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι στην εν λόγω άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού οι Μονάδες του Αρχηγείου Στόλου ασκούνται σε ρεαλιστικά σενάρια και τα υποβρύχια επιχειρούν σε περιοχές με έντονη ναυτιλιακή κίνηση και τονίζουν ότι το υποβρύχιο συνεχίζει κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση.