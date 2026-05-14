Γιώργος Λιάγκας: Ο Λάκης Λαζόπουλος έκανε επίδειξη αλητείας, μακάρι να με μηνύσει να πάμε στα δικαστήρια

Τη δική του απάντηση στα όσα είπε χθες για τον ίδιο ο Λάκης Λαζόπουλος, έδωσε σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το “Πρωινό”.

«Έχω βαρεθεί με τους εμμονικούς και τους κομπλεξικούς που με χτυπάνε στην τηλεόραση. Χθες, ο Λαζόπουλος, γι’ ακόμα μία φορά, σε μία επίδειξη αλητείας, εγώ δεν λέω ότι είναι αλήτης ο Λαζόπουλος, όμως, αυτό που κάνει είναι αλητεία, παραποίησε λεγόμενά μου…

Έκοψε, έραψε εκεί που το ήθελε, για να βάλει αυτό το αφήγημα που του αρέσει πάρα πολύ, ότι εγώ συνδέομαι με τον Μητσοτάκη και τον στηρίζω. Και ότι εγώ είμαι εναντίον των γονιών που θέλουν το δίκιο τους για τα Τέμπη.

Αυτό είναι αλητεία. Το λέω ξεκάθαρα ότι είναι αλητεία και μακάρι να με μηνύσει, να πάμε στα δικαστήρια να το αποδείξω, γιατί απέναντί μου κάνει αλητεία ο κύριος Λαζόπουλος. Αλητεία, αλητεία αυτό που κάνει! Βάζει, κόβει, ράβει ο Λαζόπουλος και αφού κόψει και ράψει, λέει αυτά που θέλει να πει. Δεν πειράζει, τον έχω μάθει, δεν με ενοχλεί.

Υπάρχουν κι άλλοι κομπλεξικοί, κι άλλοι εμμονικοί απέναντί μου. Είναι 5-6, να βρεθούν όλοι μαζί, να κάνουν έναν σύλλογο εμμονικών και κομπλεξικών απέναντι στον Γιώργο Λιάγκα… Να κάνουν και αρχιερεσίες κανονικά, πρόεδρο, ταμία… Για ταμίας θα ήταν πολύ καλός ο Λαζόπουλος», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.