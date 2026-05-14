Eurovision 2026: Γιατί δεν είδαμε την Έφη Παπαθεοδώρου στη σκηνή – “Ρωτήστε τον Akyla”

THESTIVAL TEAM

Πριν από λίγο καιρό, η εκπομπή “Buongiorno” είχε αποκαλύψει ότι θα βλέπαμε στη Eurovision 2026 την Έφη Παπαθεοδώρου σε ρόλο έκπληξη δίπλα στον Ακύλα.

Τελικά, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ, με την Έφη Παπαθεοδώρου να μιλάει στην εκπομπή και να εξηγεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026.

«Καλύτερα να ρωτήσετε τα παιδιά, όχι εμένα. Δεν ήταν θέμα δικό μας, ήταν θέμα της παραγωγής. Δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, πρέπει να πάρεις τον Ακύλα να σου πει εκείνος», είπε η Έφη Παπαθεοδώρου.

Σε ερώτηση για το αν θα είχε το ρόλο της Παρθένας Χοροζίδου στη σκηνή, η Έφη Παπαθεοδώρου δεν θέλησε να απαντήσει.

Eurovision 2026 Ακύλας Έφη Παπαθεοδώρου

