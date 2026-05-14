Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ και πέρασε ζάχαρη στα Μνημόνια

Συνέχεια στη σφοδρή αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με τη μίσθωση ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη από το Κτηματολόγιο.



«Αυτός θα μας κουνήσει το δάχτυλο; Εδώ κυνηγάμε τον αγρότη γιατί πήρε 5.000 επιδότηση κι ο Ανδρουλάκης μασαμπούκωσε ένα εκατομμύριο και μας κουνάει το δάχτυλο» τόνισε από το βήμα της Ολομέλειας ο υπουργός Υγείας.

«Καταφέρνει το 2009 να νοικιάσει το κτίριο της οικογένειας στο Κτηματολόγιο, πριν μπει η χώρα στο πρώτο μνημόνιο», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, αφήνοντας αιχμές και για τη συγκυρία. «Την ώρα που οι άλλοι Έλληνες μπαίναμε σε θυσίες, ένας άνθρωπος πέρασε καλά: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος λόγω ενός μεγάλου συμβολαίου κατάφερε να πάρει ένα υψηλό ενοίκιο και να περάσει τη δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη, την ώρα που κόβατε μισθούς και συντάξεις».



Αναφερόμενος στο συνολικό ποσό που καταβλήθηκε, που σύμφωνα με δημοσίευμα ανέρχεται σε 1,2 εκατ. ευρώ, ο κ. Γεωργιάδης ήταν οξύς: «Αφού μάζεψε 1,2 εκατ. από το Δημόσιο, έβαλαν και το Δημόσιο να κάνει ανακαίνιση. Και το νοίκιαζε και το ανακαίνιζε. Από χρέπι το έκανε καινούριο».

Παράλληλα επιτέθηκε στον κ. Ανδρουλάκη για τον λογαριασμό που διατηρεί σε βελγική τράπεζα και δεν δήλωσε στο πόθεν έσχες, κάνοντας σύγκριση με κτηνοτρόφους των Σερρών, που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα, λόγω ασθένειας του λογιστή τους. «Δεν μπορεί ο λογιστής στις Σέρρες να πάει για κακούργημα και αν τη χάσει ο ξεχασιάρης λογιστής του Ανδρουλάκη, να μην πειράζει», είπε.

Για υβριστικά σχόλια και «λάσπη στον ανεμιστήρα» κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης. «Για τον κ. Ανδρουλάκη και για όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης θα προσφύγει», ανέφερε.

«Ο αρχηγός σας είναι βαρέως εκτεθειμένος» σχολίασε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, με τον κ. Χρηστίδη να τη ρωτά αν ασπάζεται την πολιτική αντίληψη του κ. Γεωργιάδη που είπε ότι ο κ. Ανδρουλάκης «μασαμπούκωσε». «Δεν γίνεται να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά», απάντησε η κυρία Αγαπηδάκη, κάνοντας λόγο για πολιτικό θέμα.

